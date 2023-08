Schweizer Bank: Einigung mit US-Justiz – UBS zahlt Busse von 1,435 Mrd. Dollar

Mega-Busse für die UBS: Die Schweizer Bank muss den US-Behörden 1,435 Milliarden Dollar bezahlen, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Die Busse bezieht sich auf Rechtsangelegenheiten im Zusammenhang mit der Emission, dem Underwriting und dem Verkauf von durch Wohnbauimmobilien besicherten Wertschriften (RMBS).

Diese Altlast bezieht sich auf Geschäftstätigkeiten aus der Zeit von 2006-2007. Im Rahmen der Einigung wird die UBS 1,435 Milliarden Dollar bezahlen, um sämtliche zivilrechtlichen Ansprüche des US-Justizministeriums im Zusammenhang mit in der Vergangenheit getätigten RMBS-Geschäften in den USA beizulegen. Die Einigung ist durch Rückstellungen in früheren Quartalen vollständig abgedeckt.