Das stört SVP-Nationalrat Mike Egger. Er will diese Lernphase per Motion wieder streichen.

Sie dürfen erst an die praktische Prüfung, wenn sie 12 Monate in Begleitung gefahren sind.

SVP-Egger reicht Motion ein

Das sieht auch der Schweizerische Fahrlehrerverband so: «Wenn die Junglenker dadurch wirklich mehr Fahrpraxis erlangen, wäre die einjährige Lernphase positiv», sagt Präsident Michael Gehrken. «Wir befürchten aber, dass es eher so sein wird, dass man den Lernfahrausweis mit 17 Jahren rasch bestellt und danach längere Zeit zuwartet, bis man mit den Lernfahrten dann auch effektiv anfängt.»

Erst Analyse abwarten

Er will jedoch zuerst die Erkenntnisse aus dem neuen System abwarten, bevor man es schon wieder ändert. Er hebt aber auch die positiven Aspekte der Revision hervor: So muss nur noch ein statt zwei Wiederholungskurse (WAB) absolviert werden.

Mehr Sicherheit durch Praxis

«Erkenntnisse aus europäischen Ländern wie Österreich, Deutschland und Schweden zeigen, dass das Anfängerrisiko erheblich gesenkt werden kann, je länger eine Person sich begleitet im Verkehr bewegt und so unentbehrliche Erfahrungen in einem ‹geschützten Rahmen› erwerben kann», sagt Astra-Sprecher Thomas Rohrbach.



Eine Befragung aus Deutschland zeigt: Mehr als 80 Prozent der eingeschriebenen 17-Jährigen empfehlen dieses Modell uneingeschränkt. Sie betonten die positiven Wirkungen auf das subjektive Sicherheitsempfinden sowie auf den Fahrerfahrungsaufbau in der Begleitzeit. Im deutschen Modell kann der Führerschein bereits mit 17 Jahren gemacht werden, bis 18 Jahre darf aber nur in Begleitung gefahren werden.