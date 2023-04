Gemäss den bisherigen Erkenntnissen fiel der einjährige Bub kurz nach 12.45 Uhr an der Diessenhoferstrasse aus noch ungeklärten Gründen in einen mit Wasser gefüllten Eimer. (Symbolbild)

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen fiel der einjährige Bub kurz nach 12.45 Uhr an der Diessenhoferstrasse aus noch ungeklärten Gründen in einen mit Wasser gefüllten Eimer. Das Kleinkind wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch die Mutter reanimiert. Es musste in kritischem Zustand durch die Rega ins Spital geflogen werden, heisst es in einer Medienmitteilung.