Einkaufstourismus: «Der Staat soll uns nicht vorschreiben, wo wir einkaufen»

Die Schweiz plant, die Obergrenze für mehrwertsteuerfreie Einkäufe im Ausland zu senken. Für Ladenbesitzer in Kreuzlingen wäre das ein Segen – Einkaufstouristen fühlen sich bevormundet.

Was halten Passanten und Ladenbesitzer in Kreuzlingen und Konstanz von einer Senkung? Für die Geschäfte in Kreuzlingen könnte es die Rettung sein.

Darum gehts Das Finanzdepartement plant, die Obergrenze für mehrwertsteuerfreie Einkäufe zu erhöhen.

Ladenbesitzer in Kreuzlingen leiden darunter, dass Schweizer im Ausland einkaufen.

Einkaufstouristen wollen sich hingegen nichts vorschreiben lassen.

Das Finanzdepartement von Karin Keller-Sutter plant, die Obergrenze für mehrwertsteuerfreie Einkäufe im Ausland von 300 Franken auf 150 Franken herunterzusetzen. Der Bund sagt dem Einkaufstourismus den Kampf an: Im grenznahen Einkauf günstig einzukaufen, soll sich bald nicht mehr so fest lohnen wie heute. In Kreuzlingen und Konstanz sind die Meinungen geteilt.

Ladenbesitzer in Kreuzlingen leiden

In Kreuzlingen würde man die Senkung befürworten, zumindest einige Ladenbesitzer. So auch Christine Fischer. Seit elf Jahren führt sie eine Boutique in Kreuzlingen. «Von mir aus könnte man den steuerbefreiten Betrag noch weiter senken. Die Läden hier leiden unter dem Einkaufstourismus», sagt die 62-Jährige gegenüber 20 Minuten.

Natürlich habe jede Person andere finanzielle Mittel, dennoch: «Mittlerweile kann man doch im Lidl oder im Aldi auch in der Schweiz günstig einkaufen.» Fischer erhofft sich auch ein Umdenken der Bevölkerung: «Wir verdienen hier in der Schweiz unser Geld, dann sollten wir auch hier einkaufen.»

Wo gehst du einkaufen? Nur in der Schweiz. Mehrheitlich in der Schweiz – ab und zu mal über die Grenze. Wann immer es geht, mache ich meine Einkäufe im Ausland. Ich will nur die Antworten sehen.

Auch Roberta Zizi, Mitarbeiterin eines Schuhgeschäfts in Kreuzlingen, hofft, dass mehr Schweizerinnen und Schweizer lokal einkaufen. «Ich glaube zwar nicht, dass die Menschen sich davon abhalten lassen werden, aber es sich zumindest überlegen. In Kreuzlingen gibt es so viele Läden, dass man eigentlich gar nicht ausserhalb einkaufen müsste. «Besonders die kleinen Läden hier sind auf die Einnahmen angewiesen», so die 26-Jährige Verkäuferin.

Konstanz ist auf die Einkaufstouristen angewiesen

Anders sehen es die Ladenbesitzer in Konstanz. Christian Lütting führt einen Feinkostladen in der Altstadt: «Mit Schweizer Kunden und Kundinnen machen wir über 50 Prozent unseres Umsatzes.» Der 55-Jährige glaubt, dass der Anreiz nach Konstanz zu fahren, für viele Schweizer geringer werden würde.

Einkaufstouristen wollen sich nichts vorschreiben lassen

Kiying führt schon seit 2007 ihren kleinen Schmuckladen in Konstanz. Sie befürchtet, durch die Senkung Schweizer Kunden zu verlieren, die für das Überleben ihres Geschäftes besonders wichtig seien. «Mein Laden liegt auf der Hauptstrasse. Ich habe eine hohe Miete, hohe Strompreise und viele andere Kosten.» Laut der 42-Jährigen hätte die Senkung grundsätzlich einen grossen Einfluss auf die Wirtschaftslage in Konstanz.

Und die Einkaufstouristen? Christian aus Bronschhofen (SG) geht ab und an über die Grenze, um zu shoppen: «Die Auswahl ist um einiges grösser und der Preisunterschied ist doch sehr gross.» Ausserdem solle doch jede Person selbst entscheiden können, wo sie einkaufen gehen will. «Das sollte nicht vom Staat vorgeschrieben werden», führt der 29-Jährige weiter aus (siehe Video).

Zollbeamtin fürchtet mehr Stau

Auch Viviane aus Kreuzlingen geht ein- bis zweimal in der Woche nach Deutschland einkaufen. Laut ihr würde sich durch die Senkung der Obergrenze nicht viel ändern: «Wir wohnen hier fünf Minuten von Konstanz entfernt. Die Leute werden einfach noch öfters einkaufen gehen, aber eben für einen kleineren Betrag», sagt die 31-Jährige.

Für eine 58- jährige Zollbeamtin würde sich sehr wohl etwas verändern: «Der Mehraufwand wäre riesig. Der Zoll hätte dann viel mehr Arbeit.» Es gebe jetzt schon einen Mangel an Personal. «Die Leute hätten eine längere Wartezeit, wodurch natürlich auch mehr Stau vor dem Zollamt entstehen würde.» Laut der 58-Jährigen sollte man die Grenze deshalb bei 300 Franken belassen.