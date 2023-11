Einkaufstourismus: «Werde aus Trotz erst recht in Deutschland einkaufen»

Dreifacher Preis für dieselben Winterboots in der Schweiz

Leser Stromproduzent habe am Donnerstag ein Produkt in Deutschland bestellt. Am Montag sei es bereits eingetroffen: «Der Preis inklusive Lieferung betrug nur die Hälfte des Preises in der Schweiz.» Magischer207Wind liefert ein weiteres Beispiel für den Preisunterschied: «Ich habe in Deutschland in einem Laden Winterboots für 20 Euro gesehen. Für das gleiche Paar Schuhe bezahlt man in der Schweiz das Dreifache.»