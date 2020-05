Einkaufstouristen erhalten Busse, dürfen Waren aber behalten

Besuch des Partners

Paare dürfen hoffen

Derzeit ist es unverheirateten Paaren, die in verschiedenen Ländern leben, noch nicht gestattet, sich zu sehen. Das soll sich aber wohl bald ändern, wie Justizministerin Karin Keller-Sutter an der Pressekonferenz vom Mittwoch sagte. Lockerungen für unverheiratete Paare würden in den kommenden Tagen mit den Nachbarländern Deutschland, Österreich und Frankreich diskutiert. Keller-Sutter hoffe, dass bis am Wochenende eine Lösung vorliege. Für den Nachweis, dass ein Paar eine «gefestigte Beziehung» hat, soll laut Keller-Sutter eine Selbstdeklaration genügen. Wie genau diese aussehen und überprüft werden soll, ist derzeit noch offen. Die nächste Pressekonferenz zum Thema findet bereits am Freitag statt.