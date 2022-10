Lörrach (D): Einkaufstouristin tickt nach Unfall aus und flüchtet – etliche haben sie gesehen

Auf dem Parkdeck des Lörracher Kauflands hat eine Schweizerin am Samstag einen Auffahrunfall begangen. Danach zeigte die Frau aber keine Reue.

Eine Einkaufstouristin hat am Samstagabend in Lörrach auf dem Parkdeck eines grossen Lebensmittelgeschäfts einen Unfall verursacht und Fahrerflucht begangen. Die Schweizerin fuhr in ihrem grauen VW-Bus auf dem Parkdeck des Kauflands auf einen SUV auf. Danach stieg sie aus, aber nicht etwa, um sich zu entschuldigen.