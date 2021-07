Covid-Zertifikat nur gültig mit QR-Code  - Einlass-Chaos beim ersten Grossanlass im KKL

Über 1000 Personen besuchten das erste grosse Konzert im KKL am Donnerstagabend.

Über 1000 Menschen wollten am Donnerstagabend ins KKL (Kultur- und Kongresszentrum Luzern) und sich das Kammerorchester Festival Strings Lucerne anhören. An vier Eingängen wurden die Covid-Zertifikate kontrolliert. Probleme bereitete nur der Einlass mit den Covid-Zertifikaten, denn diese werden in den Kantonen unterschiedlich gehandhabt.