Ist Föderalismus in der Pandemie klug?

Daniel Kübler, Politologe an der Universität Zürich, hält es für sinnvoll, dass die Kantone eigenständig weiterführende Massnahmen bestimmen können. «Die Westschweizer Kantone haben gezeigt, dass der Föderalismus auch in der Pandemie funktioniert.» So sei es diesen gelungen, ihre hohen Fallzahlen mit kantonalen Verschärfungen herunterzubringen.