Outdoor - Einmal Naturspass auf Eis, bitte!

Eistauchen in tiefblaue Welten

Unter der zentimeterdicken Eisschicht eines gefrorenen Sees verbirgt sich eine geheimnisvolle Landschaft. Diese kann auf einem Tauchgang erlebt werden – vorausgesetzt sind Vorwissen, ein warmer Trockentauchanzug und eine gesunde Portion Courage. Am Waadtländer Col des Mosses werden beim Lac Lioson in 1850 Meter Höhe den ganzen Winter über drei Eislöcher unterhalten. Infos unter aigle-leysin-lesmosses.ch

Eisblauer Boden unter den Füssen

Eine Eisfläche ist nicht nur eindrücklich, sie lässt sich auch für fantasievolle Wintersportaktivitäten nutzen wie Eiskunstlauf, Eishockey oder eine gepflegte Partie Curling. Die einzigartige Naturkulisse bereichert das Erlebnis noch um ein Vielfaches. So zum Beispiel auf dem Eisweg Engadin bei Sent. Infos unter engadin.com

Petri Heil à la nordisch

Eisfischen ist ein entschleunigendes Erlebnis. Neben der angemessenen Ausrüstung verlangt dieser Wintersport auch Ruhe, Geduld – und eine Bewilligung. Ist das alles eingepackt, steht einem Fang aus den Tiefen des Eiswassers nichts mehr im Wege. Eisfischen ist in der Schweiz auf bestimmten Seen erlaubt, darunter der Arnensee bei Gstaad, der Silsersee im Engadin oder der Melchsee auf der Melchsee-Frutt. Infos unter melchsee-frutt.ch

Mit Eispickel und Nerven aus Stahl

Gefrorene Wasserfälle sind ein Naturspektakel, ein imposanter Anblick und eine Herausforderung für Klettersportbegeisterte. Beim Eisklettern hilft einzig das Steigeisen an den Füssen und der Eispickel in den Händen beim mühevollen Aufstieg in die Höhe. Das Besondere: Keine Klettertour am selben Wasserfall ist wie die letzte, ist das Eis doch ständig in Bewegung. Das grösste Eisklettergebiet der Schweiz liegt in Kandersteg im Berner Oberland.

Infos unter kandersteg.ch