Paris: «Einmalig!» – 20 Minuten schickte vier Fans ans Stromae-Geheimkonzert

Der belgische Musiker Stromae hat am Mittwoch in Paris ein Geheimkonzert abgehalten.

Kurz sah es danach aus, als würde Stromae seine Gäste im Regen stehen lassen: Just als sich die exklusive Gruppe in Cergy im Norden von Paris vor einer Abschrankung eingefunden hatte und auf den Einlass wartete, setzten Niederschläge ein. Doch der als Perfektionist bekannte Belgier, der mit bürgerlichem Namen Paul van Haver heisst, scheint für seine nächste artistische Produktion auch Petrus im Griff gehabt zu haben.

Geheimnisvoller Showcase

Viel Neues und die Klassiker

Der 37-Jährige sagte wie gewohnt wenig zu seinem treuen Anhang – eigentlich nur: «Wir spielen für euch ein paar Songs». Und: «C’est parti», «los geht’s». Mit seiner vierköpfigen Band spielte Stromae zunächst vor allem Songs seines jüngsten Albums «Multitude». So etwa «l’Enfer», «Fils de Joie» oder «Mon Amour». Von Beginn an interagierte er sympathisch und intensiv mit seinem Publikum, animierte es zu kleinen Tanzeinlagen.

Kein Wunder, liessen sie ihn nach einigen Songs nicht einfach so gehen. Die alten Hits sollten auch noch her – und so war es dann auch. Spätestens mit «Papaoutai» und «Alors on Danse» wurde es im Pariser Vorort ekstatisch und zudem, wie es unmittelbar vor dem Konzert angekündigt wurde: eine einmalige Sache. Auch wenn wenige Augenblicke nach dem letzten tiefen Stromae-Gesang der Regen wieder einsetzte.