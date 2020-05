Einnahmen von Corona-Bussen sollen an Bevölkerung zurückfliessen

Ferienpass Mobil

Mit dem Ferienpass Mobil können St. Galler Kinder bis 16 Jahren in den Sommerferien gratis in den Walter-Zoo in Gossau, in alle Badis der Stadt und in die städtischen Museen. Zudem können sie die Minigolfanlage auf den Dreilinden kostenlos besuchen, und auch der Verleih in der Ludothek ist inbegriffen. Die Anreise per ÖV ist ebenfalls im Pass integriert.