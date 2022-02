Coronavirus : Einreise nach Österreich auch für Ungeimpfte wieder möglich

In Österreicht gilt ab Dienstag wieder die 3G-Regel beim Grenzübertritt. Die Erleichterung ist Teil einer umfassenden Lockerungsstrategie.

Vom 5. März an sollen in Österreich praktisch alle Corona-Beschränkungen fallen.

Die Erleichterung ist Teil einer umfassenden Lockerungsstrategie. Vom 5. März an sollen in Österreich praktisch alle Corona-Beschränkungen fallen. Dann gilt nur noch eine FFP2-Maskenpflicht in bestimmten Teilen des öffentlichen Lebens. Ausnahme ist Wien, das teilweise die 2G-Regel zum Beispiel in der Gastronomie zunächst beibehalten will.