Conference League: Fans des FC Basel dürfen nicht nach Nizza

Der FCB hatte ursprünglich mit rund 1500 eigenen Fans in Nizza gerechnet. Rund 1100 Voucher, die in Nizza vor Ort für ein Ticket im Gästesektor eingetauscht hätten werden sollen, sind verkauft. Bereits am Mittwoch befanden sich zahlreiche Basler Fans in der südfranzösischen Stadt. Zahlreiche weitere dürften trotz des aktuell weiterhin geltenden Einreiseverbots im Verlaufe des Donnerstags folgen.