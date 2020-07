vor 22min

Aufenthalt in Risikoländern

Einreisende, die nicht in Quarantäne wollen, habens einfach

Personen, die aus Risikoländern einreisen, müssen in Quarantäne. Bei der Ankunft in der Schweiz ordnet dies aber niemand an.

von Nadine Wozny

Darum gehts An den Schweizer Flughäfen wird die Quarantäne für Einreisende aus Risikoländern nicht verordnet.

Einreisende müssen sich selber bei den kantonalen Behörden melden.

Der Bund setzt auf «Eigenverantwortung».

Seit Montag muss sich für zehn Tage in Quarantäne begeben, wer aus gewissen Gebieten in die Schweiz einreist. Auf der Liste der Risikoländer sind 29 Staaten aufgeführt – darunter beispielsweise Serbien oder Schweden. Die Liste wird regelmässig angepasst.

Bei der Umsetzung setzen die Behörden auf Vertrauen, berichtet der «Tages-Anzeiger». Denn: An der Grenze und am Flughafen wird die Quarantänepflicht nicht verordnet. Die betroffenen Personen müssen sich nach der Einreise bei den kantonalen Behörden melden.

Die Fluggesellschaften informieren ihre Passagiere vor dem Abflug per Durchsage. Wer diese verpasst, erfährt erst am Schweizer Flughafen von den Bestimmungen. Infotafeln und Flyer weisen am Terminal darauf hin. Eine Auswertung der Passagierlisten oder Formulare auf Flügen aus Risikoländern gibt es nicht.

«Wir setzen primär auf die Mitwirkung und Eigenverantwortung der Einreisenden, damit eine weitere Ausbreitung des Virus verhindert wird», heisst es beim BAG. Weitere Massnahmen könnten, «wenn nötig», folgen.

Am Flughafen wird die Quarantäne nicht verordnet. KEYSTONE