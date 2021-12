«Allein»: Autor Daniel Schreiber spricht über Einsamkeit

Einsamkeit wird in unserer Gesellschaft oft mit Scheitern gleichgestellt. Autor Daniel Schreiber hat sich in seinem neuen Buch «Allein» diesem Thema angenähert. Er beschreibt dabei, wie er sich als Single oft einsam fühlt und erläutert, ob man allein überhaupt glücklich sein könne. Wir haben mit Daniel Schreiber über Scham, tröstende Beschäftigungen und die Wichtigkeit, sich zu öffnen, gesprochen.

In Ihrem Buch schreiben Sie über die Unterschiede zwischen Einsamkeit und Alleinsein. Worin bestehen sie?

Alleinsein kann man gestalten, Einsamkeit nicht. Ich bin gern allein und dachte, ich wäre für die Lockdowns gewappnet. Doch wie viele andere Menschen auch wurde ich überrascht. In Phasen der Einsamkeit ist man nicht mehr man selbst. Einsamkeit bricht über einen hinein.

Daniel Schreiber, geboren 1977, ist Autor und Übersetzer. Auf seine Bücher «Nüchtern» (2014) und «Zuhause» (2017) folgte im Herbst 2021 «Allein». Darin schreibt er über die Einsamkeit, die er gut kennt. Er wohnt seit mehreren Jahren alleine in Berlin.

In verschiedenen Essays zeigen Sie in ihrem Buch auf, wie sehr Einsamkeit als Tabu gilt. Wieso ist Einsamkeit mit so viel Scham behaftet?