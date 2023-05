Notruf 144: Einsatzdisponentin gibt Einblick in ihren Arbeitsalltag

«In diesem Moment zählt jede Sekunde»

Auderset nimmt in der SNZ Bern Notrufe der Nummer 144 entgegen und ist somit die erste Person, die mit betroffenen Menschen in Notsituationen in Kontakt tritt. Am Telefon gibt sie diesen erste Unterstützung und leitet weitere Schritte ein. «Wenn sie nicht mehr atmen, darf man keine Zeit verlieren, und wenn wir die Anweisungen geben und sie darauf hinweisen, was sie tun müssen, können wir sehr schnell schon ein Menschenleben retten», sagt Auderset. Die Zeit zwischen dem Eingang des Anrufes, der Auslösung der Mittel und dem Eintreffen der Ambulanz oder der First-Responder am Einsatzort könne so bereits überbrückt werden. «In diesem Moment zählt jede Sekunde», so die 43-Jährige. Im Jahr 2022 disponierte die SNZ 144 Bern über 50’000 Einsätze.