Bayern (D) : Einsatzkräfte bergen tote Frau nach Sturzflut im Zugspitz-Massiv

Die Identität und das Alter der Frau sind unklar. Sie wurde vermutlich von den Fluten mitgerissen, während sie in der Gegend am Wandern war.

Am Fuss der Zugspitze liegt die beliebte Höllentalklamm. Am Montag, den 16. August 2021, rauscht plötzlich eine Flutwelle durch die Klamm. Nun wurde eine Frau tot geborgen.

Nach einer durch Starkregen ausgelösten Flutwelle in der Höllentalklamm nahe Garmisch-Partenkirchen in Bayern ist eine Frau tot geborgen worden. Nach Angaben der Polizei in Rosenheim fanden Einsatzkräfte sie am Dienstagmorgen leblos im Wasser des durch die Schlucht fliessenden Bachs. Die Suche nach einem zweiten Vermissten lief derweil weiter.