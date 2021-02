Die Vorwürfe sind happig: Die Fahrerinnen und Fahrer arbeiten 12 bis 14 Stunden – am Stück: «Wir haben keine Mittagspause, keine Znüni-Pausen. Wir haben überhaupt keine Pausen, wenn es dumm läuft. Und es läuft meistens dumm», erzählt ein Betroffener dem «SRF-Kassensturz» . Ein anderer Kurier erzählt: «Wir sind übermüdet und müssen ständig zu schnell fahren, damit wir durchkommen. Das birgt Gefahren für uns und andere.» Einschlafen am Steuer, das passiere praktisch täglich.

Regelmässige lange Arbeitstage ohne Kompensation der Überstunden

In den letzten Monaten häuften die Fahrerinnen und Fahrer im Schnitt 20 Überstunden pro Woche an – gratis. Dies ist besonders stossend, da die Fahrer mehr arbeiten würden, für einen grossen multinationalen Konzern, der auch noch zu den Corona-Gewinnern gehöre, sagt Roman Künzer von der Unia.

Der grösste private Kurierdienst der Schweiz hat den Transportdienst ausgelagert. Angestellt sind die Päcklilieferanten bei Subunternehmen. Kommt Kritik an den Arbeitsverhältnissen auf, so verwies DPD in der Vergangenheit jeweils auf die Subunternehmen. Diese seien für die Einhaltung der Arbeitsgesetze zuständig.