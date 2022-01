Nach Aus für das Rahmenabkommen – Einschränkungen von Personenfreizügigkeit «sehr plausibel»

Im Bereich der Forschung würde es Probleme geben, ohne Teilnahme am EU-Programm Horizon Forschende zu motivieren, in die Schweiz zu kommen.

Viele Grenzgängerinnen und Grenzgänger arbeiten in Basel im Gesundheitswesen. Einschränkungen in der Personenfreizügigkeit könnten den Sektor stark belasten.

«Kurzfristig sind kaum Nachteile zu erwarten; mittel- oder längerfristig wäre aber eine Kündigung des Abkommens möglich», heisst es. Eine Kündigung der Personenfreizügigkeit würde laut dem Szenario der Studie grosse Auswirkungen für den Oberrhein haben. Grenzgänger hätten eingeschränkten Zugang zum Schweizer Arbeitsmarkt, was einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit in den Grenzregionen zur Folge hätte. Somit wären weniger Arbeitskräfte verfügbar. Auch Dienstleistungen, die über der Grenze angeboten werden, hätten mit erschwerten Bedingungen zu kämpfen. Weniger Wachstum und weniger Wohlstand wären die Folge.

«Ein Wegbrechen der Personenfreizügigkeit wäre gravierend»

Laut der «Sonntagszeitung» (Bezahlartikel) seien die ersten Folgen des gescheiterten Abkommens in der Region Basel bereits jetzt spürbar. «Der Abbruch der Verhandlungen stellt für uns eine ausserordentliche Zäsur dar», wird Regierungspräsident Beat Jans zitiert. Es sei nicht mehr sicher, dass Unternehmen weiterhin in Basel investierten. Gemäss Beat Jans sei die Situation im Bereich der Forschung derzeit am schlimmsten. «Für die Universität Basel wird es schwierig, ohne Teilnahme am EU-Programm Horizon gute Leute zu holen», so Jans. Auch die Wirtschaft sei auf eine hochstehende, öffentliche Forschung angewiesen.