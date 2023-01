SBB-Baustelle am Bahnhof Basel: Das Wichtigste im Überblick

Am Bahnhof Basel SBB fahren am Dienstag die Bagger auf. Bis Ende 2025 wird ausgebaut.

Das wird neu

Dienstag ist Baustart für das Projektpaket «Leistungssteigerung» am Bahnhof Basel SBB. In der Region Basel investiert die SBB im laufenden Jahr rund 1,7 Milliarden Franken in die Ausbauprojekte. 180 Millionen Franken fliessen in den Basler Bahnhof, der ein zusätzliches Perron für ein neues Gleis und eine provisorische Passerelle erhalten wird. Die Gelder für den Ausbau stammen aus dem Bahninfrastrukturfonds des Bundes.