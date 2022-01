St. Gallen : Einschusslöcher bei Bushaltestelle – zwei Teenager mit Airsoft-Waffen erwischt

Eine 18-jährige Schweizerin und ein 19-jähriger Deutscher wurden in St. Gallen mit Druckluftwaffen von der Polizei angehalten. Sie werden wegen Widerhandlung gegen das Waffengesetz angezeigt.

Am Mittwochabend kurz vor 23.30 Uhr wurde die Stadtpolizei St. Gallen an der Teufener Strasse auf mehrere Personen aufmerksam. «Als sich die Patrouille den vier Personen näherte, warf einer der Beteiligten eine Gasdruckpistole auf den Boden», heisst es in einer Medienmitteilung der Stadtpolizei St. Gallen vom Donnerstag . Im weiteren Verlauf der Kontrolle kam zudem ein Softair Sturmgewehr sowie Munition zum Vorschein. An der Seitenscheibe einer Bushaltestelle wurden darauf mehrere Einschusslöcher sowie Risse festgestellt, die mutmasslich von den beiden Waffen stammen.