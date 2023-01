Bukarest, Rumänien : Einspruch abgelehnt – Andrew Tate (36) bleibt in Untersuchungshaft

Der britisch-amerikanische Influencer Andrew Tate bleibt in Rumänien wegen des Vorwurfs des Menschenhandels und der Vergewaltigung in Untersuchungshaft. Der Einspruch des 36-Jährigen sei am Dienstagabend vom zuständigen Gericht in Bukarest abgelehnt worden, sagte eine Sprecherin der Direktion zur Aufklärung von organisierter Kriminalität und Terrorismus (DIICOT).