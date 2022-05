Über 4000 Exemplare: Einst fast ausgestorben – Panzernashorn-Bestände erreichen neues Rekordhoch

Die Regierung der Provinz Assam im Osten von Indien hat kürzlich die Zählung der Panzernashörner auf ihrem Gebiet abgeschlossen. Die Region, in der rund 70 Prozent der weltweit frei lebenden Indischen Panzernashörner leben, vermeldet erneut eine Zunahme der Bestände. Auch in Nepal, nebst Indien das einzige Land, in dem die Tiere in freier Wildbahn leben, hat es offenbar viel Nachwuchs gegeben. So betrug die Differenz der beiden Zählungen im Vergleich zum Vorjahr 274 Tiere, die neu erfasst wurden.