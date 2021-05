Meghan und Harry setzten sich mit neuer Kooperation für Gleichberechtigung der Geschlechter ein

Anfang der 90er-Jahre lief eine Spülmittel-Werbung im US-TV, in der es hiess: «Frauen kämpfen gegen fettige Töpfe und Pfannen». Diese Aussage traf die heutige Herzogin damals so sehr, dass sie daraufhin unter anderem dem Chef von «Procter & Gamble» einen Brief schrieb.

Meghan will etwas verändern, sich mit «Procter & Gamble» Seite an Seite für Gleichberechtigung im Unternehmen stark machen. «Durch die Archewell Foundation haben der Herzog und die Herzogin von Sussex die Mission, eine gerechte Zukunft für Frauen und Mädchen zu schaffen. In dieser Partnerschaft werden die Archewell Foundation und «P & G» den Schwerpunkt auf die Gleichstellung der Geschlechter legen», heisst es in einem offiziellen Statement . «Es ist wichtig, Männer und Jungs für die Gleichstellung der Geschlechter in der gesamten Gesellschaft zu gewinnen.»

Meghan kämpfte als junges Mädchen schon gegen Sexismus

In einem Brief, den sie an den Firmenchef, an die damalige First Lady Hillary Clinton (73) und an Linda Ellerbee (76), die zu dieser Zeit «Nick News» moderierte, schickte, schrieb Meghan: «In der Werbung heisst es, Frauen kämpfen gegen Fett. Was bedeutet, dass nur Frauen den Abwasch machen. Als die Jungs in meiner Klasse das gehört haben, haben sie gesagt: Ja, da gehören Frauen doch hin – in die Küche.»