Vor WM-Final: Enzo Fernández ist der Shootingstar von Argentinien

Bei der Weltmeisterschaft in Katar zaubert Enzo Fernández zusammen mit Lionel Messi. Die Vergangenheit der beiden hat einen süssen Hintergrund. Wir stellen den jungen Fussballer vor.

Enzo Fernández : Einst schrieb er Messi einen herzzerreissenden Brief, nun ist er ein Star

Hier trifft Enzo Fernández wunderschön gegen Mexiko. SRF

Darum gehts Argentinien steht im WM-Final und trifft dort auf Frankreich.

Vor dem Endspiel stellen wir ein argentinisches Supertalent vor: Enzo Fernández.

Einst schrieb dieser Lionel Messi einen herzzerreissenden Brief.

Viele Fussball-Fans würden wohl lügen, wenn sie behaupten, dass sie bereits vor der WM gewusst haben, dass Enzo Fernández einer der Helden in Argentiniens Nationalteam wird. Der 21-Jährige stand bei jedem WM-Spiel im Einsatz, schoss ein Tor und bereitete ein weiteres vor.

Und noch viel wichtiger: Er war immer Dreh- und Angelpunkt im argentinischen Spiel, fütterte die Stürmer und natürlich Superstar Lionel Messi mit Bällen. Das ist bemerkenswert: Vor dem Turnier in Katar hatte Fernández gerade einmal drei A-Länderspiele absolviert.

Messi und Fernández – ein Traumpaar

Wie Julián Álvarez hat er auch eine herzige Verbindung zu Messi. So kursiert von ihm ein Post in den sozialen Netzwerken aus dem Jahr 2016. Unmittelbar nach dem Rücktritt Messis aus der Nationalmannschaft nach einem erneut verlorenen Final der Copa América schrieb er mit flehentlich-emotionalen Worten dem Superstar einen herzzerreissenden Brief.

«Mach, was du willst, Lionel, aber bitte denke darüber nach, zu bleiben. Bleib und hab Spass», so Fernández bei Facebook. «In einer Welt voll von unglaublich hohem Druck schaffst du es, dem Spiel seine wichtigste Eigenschaft zu nehmen: den Spass.» Und der damals 15-Jährige schrieb weiter: «Dich in Blau und Weiss spielen zu sehen, ist der grösste Stolz auf der Welt. Spiele aus Spass – denn du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel Spass wir haben, wenn du Spass hast. Danke und vergib uns.»

Nun – wegen des Briefes war es wohl nicht, aber Messi kehrte in die Nationalmannschaft zurück. 2021 gewann er mit dem Team nach 28 titellosen Jahren die Copa América und nun brilliert er bei der WM. Und noch viel wichtiger: Der Superstar hat, wie sich Fernández gewünscht hat, Spass. Auch dank des jungen Talents, respektive mit ihm zusammen.

Er ist ein «unglaublicher Junge»

Im wichtigen Gruppenspiel gegen Mexiko passte Messi zu Fernández und der zirkelte den Ball wunderschön zum entscheidenden 2:0 ins Netz. Danach meinte der Argentinien-Captain: «Ich kenne Enzo sehr gut. Hier beim Nationalteam ohnehin, aber ich habe auch schon in der Champions League gegen ihn gespielt.» Er verdiene den Erfolg, weil er ein «unglaublicher Junge und ein sehr wichtiger Spieler für uns ist».

Beeindruckend ist aber nicht nur die Qualität in seinen Offensivaktionen. Auch verteidigen kann er enorm gut. Der junge Fussballer aus dem Nachwuchs von River Plate gilt sogar als einer der vielversprechendsten Box-to-Box-Spieler im Weltfussball. Als er noch in Argentinien kickte, lobte ihn Clubboss Diego Lemme in den höchsten Tönen und sagte ihm eine Zukunft bei Real Madrid voraus.

Und wer weiss, vielleicht kickt er irgendwann wirklich bei den Königlichen. Erst mal soll jedoch ein Wechsel zu Liverpool bevorstehen – trotz der Tatsache, dass der 21-Jährige erst im Sommer zu Benfica Lissabon wechselte und bei den Portugiesen noch einen Vertrag bis 2027 besitzt. Auch eine Ausstiegsklausel über 120 Millionen Franken soll in diesem verankert sein. Ein Wechsel würde das Jürgen-Klopp-Team also Unsummen kosten.

Nun gehts gegen Frankreich

Nun steht am Sonntag jedoch erst mal der WM-Final gegen Frankreich an (ab 16 Uhr live bei uns). Dann kann Fernández bereits in jungen Jahren mit Idol und Freund Messi seinen grössten Triumph in seiner Karriere feiern. Und dann lügt auch niemand mehr, wenn er sagt: «Enzo hat es wirklich geschafft, die geheime Waffe von Argentinien zu werden.»

