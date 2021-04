Lonza - Einwanderungs-Regel bremst Produktion vom Impfstoff

Bei der Impfstoffherstellung von Lonza in Visp harzt es. Am Freitag bestätigte Moderna-Chef Stéphane Bancel an einer Medienkonferenz, dass es Probleme bei der Produktion gebe. Personalmangel sei der Grund dafür, dass weniger Moderna-Impfstoff geliefert werden könne, als angekündigt. Dass Lonza Schwierigkeiten mit der Rekrutierung hat, war schon vor der Pandemie bekannt. Bereits 2018 sagte der damalige Standortleiter von Lonza im Wallis, dass aufgrund von Pensionierungen und dem Ausbau der Biotech-Sparte über 1000 Stellen in Visp neu besetzt werden müssen. «Für uns ist es wichtig, dass wir Leute aus Europa und der ganzen Welt anstellen können», sagte Jörg Solèr. Doch genau hier liegt das Problem, wie nun Recherchen der «SonntagsZeitung» zeigen: Die Zahl der Arbeitskräfte, die aus Drittstaaten in die Schweiz kommen dürfen, ist gedeckelt.