Verdacht auf giftstoffe : Einwandfreies Trinkwasser in Reichenbach

Wegen abgelagerten Altschotters beim Blausee kam der Verdacht auf, dass das Grundwasser in den umliegenden Gemeinden verunreinigt sein könnte. Reichenbach BE liess dies prüfen. Die Werte liegen im normalen Bereich.

Im Blausee im Berner Oberland starben in den vergangenen zwei Jahren Zehntausende Fische. Grund dafür könnte kontaminierter Altschotter sein, der in einer Kiesgrube beim Blausee abgelagert wurde. Stefan Linder von der Blausee AG sagte, er mache sich aufgrund der Wasserproben Sorgen um die Talbevölkerung, das Grundwasser könnte verunreinigt sein. Die Gemeinde Reichenbach beschwichtigte, kündigte aber an, das Grundwasser dennoch zur Sicherheit prüfen zu lassen.