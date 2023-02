Was passiert, wenn man Einweg-E-Zigis wiederauflädt?

Am späten Abend des 15. Januars hat eine 18-Jährige in einer Dachstockwohnung in Rorschach ihre Einweg-E-Zigarette auf dem Nachttisch aufgeladen. Dies «unbeaufsichtigt und unsachgemäss», wie die St. Galler Staatsanwaltschaft in einem kürzlich ausgestellten Strafbefehl schreibt. «Sie tat dies, indem sie die Lithium-Ionen-Batterie aus der Einweg-E-Zigarette entfernte und mittels manipuliertem Handy-USB-Ladekabel an die Steckdose anschloss.» Dadurch überhitzte die Einweg-E-Zigarette, diese geriet in Flammen und es kam im Zimmer zu einem Brand.