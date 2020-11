Das BAG rät fürs korrekte Entsorgen: «Hygienemasken können Sie im normalen Hausmüll entsorgen. Achten Sie darauf, dass die gebrauchte Maske mit nichts Anderem in Berührung kommt, ausser mit anderem Abfall. Verschliessen Sie den Abfallsack gut. Unterwegs können Sie die Maske im öffentlichen Abfall entsorgen. Waschen oder desinfizieren Sie die Hände, nachdem Sie eine gebrauchte Maske berührt haben.»

Die Behörden appellieren an die Bevölkerung, die Masken richtig zu entsorgen.

Im ÖV, in öffentlichen Gebäuden, in belebten Fussgängerzonen und an vielen Orten mehr gilt inzwischen die Maskenpflicht. Hunderttausende Einweg-Masken müssen es sein, welche die Schweizer Bevölkerung jeden Tag braucht – und danach wegwirft. Und nicht immer geschieht dies korrekt. Die Stadt Kriens zum Beispiel hat sich kürzlich auf Facebook über Masken-Littering aufgeregt.