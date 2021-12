Weniger Alkoholisierte am Steuer – Einwöchige Grosskontrolle – für nur 4 Verkehrssünder gibts «saftige Busse»

Vergangene Woche kontrollierte die Baselbieter Polizei Verkehrsteilnehmende an 70 Orten und führte über 200 Atemluft- sowie zahlreiche Drogenschnelltests durch, wie sie auf Facebook schreibt. Erwischt wurden vier Personen, die ihr Fahrzeug in fahrunfähigem Zustand führten. Sie müssen mit einer «saftigen Busse» rechnen und werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Den Kolleginnen und Kollegen aus dem Stadtkanton ging während ihrer zweistündigen Kontrolle von 119 Verkehrsteilnehmenden keine einzige alkoholisierte Person ins Netz. In vergangenen Jahren waren das während der Feiertage auch schon mehr.

Denn auch wenn die Kontrollen immer seltener Alkohol am Steuer zu Tage fördern, kommt es auf Schweizer Strassen immer wieder zu alkoholbedingten Unfällen. Im Kanton Basel-Stadt waren es in 2020 50 Unfälle, in 2019 noch 62. Im Baselbiet ist die Zahl nach einem deutlichen Abfall auf 64 in 2019 im Folgejahr wieder auf 74 gestiegen. Das Phänomen scheint sich nicht vollständig verbannen zu lassen, weshalb die Polizei immer wieder kontrolliert.