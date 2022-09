GÄMSBLINDHEIT: Einwöchiges Jagdverbot für Gämsen in Urseren  

Nachdem in Urseren die Gämsblinheit endeckt wurde, dürfen sie bis am Samstag nicht mehr gejagt werden.

Im Kanton Uri hat der Jagdverwalter ein Jagdverbot für Gämsen in Urseren erlassen. Der Grund dafür ist das Auftreten der Gämsblindheit. Das Jagdverbot gilt seit Montag bis am 17. September. Eine Schonfrist für die Jagd von Gämsen ist nicht länger nötig, weil die Hochwildjagd danach zu Ende ist. «Die Gämsblindheit ist eine hochansteckende Augenkrankheit, die neben Gämsen auch Schafe, Ziegen und Steinböcke befällt. Bei schwerem Verlauf können die Tiere vollständig erblinden und elendiglich verenden, etwa durch einen Absturz oder Verhungern», schreibt Jagdverwalter Josef Walker auf Anfrage.

Erreger befällt immer wieder Nutz- oder Wildtiere

Laut Walker gehen Untersuchungen davon aus, dass Schafe ein Reservoir für den Erreger der Gämsblindheit bilden, das heisst, der Erreger kann sich dauerhaft in Schafherden halten. «Zurzeit gibt es aber keine sichere Bekämpfungsmethode, mit der die Gämsblindheit aus einer ganzen Schafherde eliminiert und die Übertragung auf Wildtiere ausgeschlossen werden kann», so Walker weiter. Bei einzelnen, sichtbar befallenen Nutztieren könne die Krankheit mit einer Augensalbe geheilt werden. In Gäms- und Steinbockrudeln hingegen verschwinde der Erreger am Ende eines Ausbruchs in der Regel wieder. Der Erreger könne sich aber auch bei Wildtieren eine Weile ruhig verhalten und dann plötzlich wieder ausbrechen.