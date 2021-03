Eingeschränktes Angebot, Fehlermeldungen und schwarze Bildschirme – Nur bei zwei von acht geprüften Postfinance-Automaten funktioniert das Einzahlen ordnungsgemäss. Im Sommer will die Post-Tochter das Angebot ganz einstellen.

Stichprobentest : Einzahlen mit Münz und Nötli klappt am Postomat fast nie

1 / 8 Der Konsumentenschutz hat getestet, wie gut das Einzahlen von Nötli und Münzen am Postomat funktioniert. 20min/Matthias Spicher Nur zwei von acht untersuchten Automaten funktionierten einwandfrei.

Foto: 20min/Simon Glauser 20min/Simon Glauser Bei sechs Postomaten erschienen Fehlermeldungen, schwarze Bildschirme, oder man konnte entweder nur mit Noten oder nur mit Münzen einzahlen. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Die Postfinance will die Einzahlungsfunktion am Postomat einstellen.

Bei vielen Automaten funktioniert das Einzahlen aber ohnehin nicht.

Beim Stichprobentest fielen sechs von acht Automaten durch.

Die Postfinance will die Einzahlungsfunktion an ihren Postomaten Ende Juli ausser Betrieb nehmen. Kundinnen und Kunden sollen ihr Bargeld ab Sommer am Schalter einzahlen. Die Funktion sei zu teuer und werde zu wenig genutzt, begründet die Post-Tochter gegenüber dem SRF-Konsumentenmagazin Espresso.

Der geringe Gebrauch der Einzahlungsfunktion liegt laut dem Konsumentenschutz (SKS) aber auch daran, dass die Automaten nicht ordnungsgemäss funktionieren. Die Postfinance verfügt nach eigenen Angaben schweizweit über 960 Postomaten, bei 43 ist auch Einzahlen möglich. Beim Stichprobentest an acht Postomaten mit der Funktion hätten sechs nur teilweise oder gar nicht funktioniert.

Entweder Nötli oder Münzen

So konnte man an drei Automaten entweder nur mit Noten oder nur mit Münzen einbezahlen, weitere drei waren ausser Betrieb, zeigten eine Fehlermeldung oder nur einen schwarzen Bildschirm an. Nur bei zwei von acht getesteten Automaten arbeitete die Einzahlunsfunktion ordnungsgemäss.

Laut SKS-Geschäftsleiterin Sara Stalder sind Bareinzahlungen bei der Post eine essentielle Dienstleistung und ein gesetzlich vorgeschriebener Grundversorgungsauftrag. «Dass dies nun wieder an einem der verbleibenden Postschalter erledigt werden soll, während schweizweit immer mehr Poststellen abgebaut werden, ist ein No-Go», so Stalder. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie sei der Abbau ein äusserst kundenunfreundliches Vorhaben.

Postfinance will prüfen

Die Bank erklärt auf Anfrage, dass sie sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht über die Stichprobe äussern könne. Sie nehme die Ergebnisse zur Kenntnis und werde Abklärungen treffen.

Ein Sprecher sagt zudem, dass kein Zusammenhang mit Corona besteht. Die Einzahlfunktion sei bereits vor der Pandemie nur noch selten genutzt worden. Einzahlungen würden nur 1 Prozent der Transaktionen an den Postomaten ausmachen. Aus wirtschaftlicher Sicht stehe die Funktion in keinem Verhältnis zum Aufwand.