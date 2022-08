Ab Oktober: Einzahlungsscheine bald ungültig – Post besorgt wegen Frust am Schalter

Einzahlungsscheine gibts in der Schweiz seit über 100 Jahren, doch ab Oktober ist Schluss damit. Sieben verschiedene Einzahlungsscheine sind dann nicht mehr gültig bei Post und Banken. Stattdessen gelten nach zweijähriger Übergangsfrist nur noch QR-Rechnungen und die E-Bill , wie die Börsenbetreiberin SIX mitteilt. Sie entwickelte die QR-Rechnung.

Für Konsumentinnen und Konsumenten ändere sich nicht viel, sagt Patrick Graf, Verwaltungsratspräsident von SIX Interbank Clearing. Die Rechnung sieht anders aus, die Einzahlung funktioniere aber wie bisher. Nur bei Daueraufträgen müssten sie aktiv werden und sich bei ihrer Bank melden oder diese im E-Banking anpassen. «Sonst werden die Daueraufträge nicht mehr ausgeführt und es kommt zu Mahnungen», so Graf.

Zeit wird knapp

In der ersten Augustwoche sei der Anteil der QR-Rechnungen an allen abgewickelten Rechnungen in der Schweiz bei über 70 Prozent gelegen. «Der Anteil wird noch deutlich steigen, weil wir wissen, dass einige grössere Rechnungssteller gerade umstellen», so Graf.