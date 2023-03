Linkshänder und Einzelgänger sind intelligent – wirklich?

Du brauchst Zeit, um dich zu verlieben. Kluge Menschen täten sich schwerer damit, sich Hals über Kopf zu verlieben, heisst es. Sie dächten generell viel über alles nach, so auch über die Konsequenzen, die ein neuer Mensch im Leben mit sich bringt. Intelligente Menschen stellten die eigenen Ziele oft vor die Ziele anderer, weswegen sie erst später bereit seien für die Liebe. Zudem seien ihre Erwartungen an eine Beziehung hoch.

Es gebe auch körperliche Merkmale, an denen wir intelligente Menschen erkennen, heisst es in einem weiteren «Elle»-Artikel. Eines davon sei die Körpergrösse. Je grösser, desto klüger, das sei in einer Studie mit Jugendlichen festgestellt worden. Zudem deute ein grosser Kopf auf Intelligenz hin. Menschen, die als Säugling einen grossen Kopf haben, machten später eher einen Hochschulabschluss und seien auch im Alter intelligenter und erfolgreicher, heisst es unter Berufung auf Studien.

Kopfgrösse ist ein Indikator – aber nur bedingt

Die anderen Aussagen seien, böse gesagt, Blödsinn, sagt der Forscher. Erstaunt sei er nicht darüber, denn das Thema Intelligenz sei von Mythen und Fehlannahmen nur so umrankt. So glaubten beispielsweise die Leute immer noch, dass klassische Musik klug mache. Der sogenannte «Mozart-Effekt», der schon im Kleinkindalter wirken soll, gehe aber zurück auf eine Falsch-Information in einem NY-Times-Artikel von Anfang der Neunzigerjahre. Im Interview mit 20 Minuten sagt Pietschnig, was wirklich klug macht.