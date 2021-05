Nach Überfall : Einzelhandelsriese Target verkauft keine Pokemon-Sammelkarten mehr

Nachdem in den USA der Hype um Pokemon-Sammelkarten aus dem Ruder gelaufen ist und ein Target-Kunde auf einem Parkplatz überfallen wurde, verkauft der Riese die Karten nur noch online.

Weil in den USA die Pokemon-Sammelkarten wieder an Popularität gewonnen haben musste der Einzelhandelsriese Target den Verkauf beschränken.

Nachdem in den USA der Hype um Pokemon-Sammelkarten aus dem Ruder gelaufen ist, hat der Einzelhandelsriese Target den Verkauf dieser und anderer Sammelkarten ausgesetzt. «Die Sicherheit unserer Gäste und unserer Belegschaft ist unsere oberste Priorität», begründete die Kette, die mehr als 1800 Kaufhäuser in den USA betreibt, am Freitag ihre Entscheidung.