Die Gesundheitspsychologin Urte Scholz von der Uni Zürich erklärt, wie es uns trotz Corona-Müdigkeit gelingt, die neuen Massnahmen einzuhalten. Und übt leise Kritik am Bundesrat.

Darum gehts Der Bundesrat hat am Mittwoch schärfere Massnahmen im Kampf gegen Corona verkündet.

Für die Gesundheitspsychologin Urte Scholz waren diese dringend nötig. Depressionen haben seit dem Lockdown zugenommen.

Die Psychologin erklärt, wie es gelingt, trotz Corona-Müdigkeit mit den neuen Regeln klarzukommen.

Seit dem Lockdown im Frühling leiden deutlich mehr junge Menschen an Depressionen. Zu diesem Schluss kamen über 20 Experten schon im Juni. Jetzt hat der Bundesrat erneut Eingriffe in unser Privatleben beschlossen – mit dem Ziel, dass die Menschen ihre Sozialkontakte reduzieren. Dazu kommt mit dem Winter die kalte und dunkle Jahre s zeit, in der Depressionen und Suizide ohnehin zunehmen.

Urte Scholz forscht an der Universität Zürich zu den Themen Gesundheitsverhaltensänderung und Stressbewältigung. Sie gibt Tipps, wie wir die kommende Zeit überstehen , und verrät, weshalb wir so viel Mühe damit haben, uns an die Massnahmen des Bundes zu halten.

Im Sommer haben wir gesehen, dass viele Leute von den Corona-Massnahmen ermüdet sind und sich nicht mehr daran halten. Was glauben Sie, ist der Grund dafür?

Im Sommer wurden die Massnahmen gelockert, die Zahlen waren niedrig, es wurde zu wenig über die notwendige Vorbeugung eines erneuten Anstiegs gesprochen , und die Menschen haben sich nach dem strengen Lockdown nach Normalität gesehnt. Da kam also viel zusammen. Ganz allgemein ist das Beibehalten von Verhaltensweisen, die man als mühsam empfindet, die keinen unmittelbaren Nutzen, sondern vielleicht sogar Kosten haben, schwierig. Ich denke bei den Kosten etwa daran, dass wir unsere Freunde nicht treffen können. Diese Schwierigkeiten beim Durchhalten kennen alle, die schon einmal versucht haben, regelmässig mehr Sport zu treiben oder die Ernährung umzustellen.

Wie kann die Regierung die Bevölkerung motivieren, damit sie sich jetzt trotzdem an die Massnahmen hält?

Verschiedene Dinge sind aus sozial- und gesundheitspsychologischer Sicht jetzt wichtig: zum einen, klare, nachvollziehbare und möglichst einheitliche Regeln festzulegen. Das gibt Orientierung, stärkt die Wirksamkeit der Massnahmen und verleiht der Dringlichkeit Nachdruck. Es ist leichter, sich an klare Regeln zu halten. Wenn nur an die Eigenverantwortung appelliert wird, muss man sich trotzdem noch rechtfertigen, warum man beispielsweise nicht zur Familienfeier kommt , und gerät in unangenehme Konflikte. Auch ganz wichtig ist, dass noch stärker betont wird, dass die Corona -P andemie uns alle gemeinsam betrifft. Wir können das nur zusammen schaffen. Auch dafür hilft es, wenn die Politik mit gutem Vorbild geschlossen vorangeht.

Sind die neu beschlossenen Regeln denn klarer?

Ich finde, dass die neuen Regeln tatsächlich mehr Klarheit bringen. Es gelten nun einheitliche Grundregeln für die ganze Schweiz, selbst wenn in manchen Kantonen noch strengere Regeln herrschen. Damit wird die Umsetzung der Regeln für alle erleichtert. Einzelne Regeln, wie etwa das Maskentragen im öffentlichen Raum, lassen aber noch viel Interpretationsspielraum.

Was raten Sie Personen, die an den neuen Regeln zu verzweifeln drohen?