Strafgericht BS: «Einzig seine Verhaftung konnte weitere Diebstähle verhindern»

Der Velodieb wurde bei einem seiner vielen Diebstähle in Ettingen von einer Überwachungskamera gefilmt. 20 Minuten

Darum gehts

Auf seinem Beutezug am 9. September letzten Jahres in Ettingen bei Basel lief der damals 24-Jährige in die Videofalle. Als er das Specialized-Mountainbike sah, stellte er sein zuvor gestohlenes, weisses Rockrider Mountainbike ab und gönnte sich ein Upgrade. Wie sich jetzt herausstellt, war der Täter ein notorischer Velodieb. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt beschuldigt den Afghanen zwischen dem 26. April 2021 und 3. März 2022 insgesamt 14 Velodiebstähle in der Region Basel begangen zu haben. Am Dienstag muss er sich nun vor dem Basler Stafgericht verantworten.

Daneben werden dem vorläufig aufgenommen Afghanen, dessen Asylgesuch im Mai 2018 abgelehnt worden war, noch weitere Vermögensdelikte, mehrfache Gewalt und Drohung gegen Beamte und Betäubungsmitteldelikte zur Last gelegt. Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft handelt es sich beim Beschuldigten um einen notorischen Kriminellen, der «bei jeder sich bietenden Gelegenheit» Laden- und Fahrraddiebstähle begeht. «Einzig aufgrund seiner Verhaftung am 11. März 2022 konnten weitere Diebstähle verhindert werden», resümiert die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift.

Die Einkünfte aus seinen Diebstählen nutzte er, um seine Lebenshaltungskosten und «insbesondere seinen Betäubungsmittelkonsum» zu finanzieren. So soll der Beschuldigte regelmässig Marihuana und Kokain konsumiert haben. Deshalb ist er auch wegen mehrfacher Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes angeklagt. In einem Fall rasselte er mit einem gestohlenen Velo am 24. September 2021 bekifft in eine Polizeikontrolle in Therwil. Wie viel Geld er mit seinen Diebstählen verdiente, ist nicht bekannt. Dokumentiert ist einzig, dass er ein Mountainbike, das er am 26. April 2021 gestohlen hatte, einer unbekannten Person für 40 Franken verkauft hatte.

Versuchte vor der Polizei zu fliehen

Der Delinquent ist mehrfach mit der Polizei zusammengestossen. So ist in der Anklageschrift dokumentiert, wie er sich in zwei Fällen einer Kontrolle in Basel-Stadt zu entziehen versuchte. Als die Polizei ihn am 20. November 2021 in der Rebgasse kontrollieren wollte, trat er «mit voller Kraft» in die Pedale seines gestohlenen Velos. In der Greifengasse wurde er dann von zwei Polizisten zu Fall gebracht. Bei der Festnahme wehrte er sich mit aller Kraft. Einer der Polizisten war danach zwei Wochen krankgeschrieben. Am 11. März wurde er dann wieder festgenommen, mutmasslich wegen eines Betäubungsmitteldelikts, seither sitzt er in Untersuchungshaft. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Wurde dir schon mal das Velo gestohlen? Einmal ist gut. Bisher erst ein einziges Mal. Ich hatte bis heute Glück. Ich habe gar kein Velo.