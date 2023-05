Easyjet-Reisebüro kommt in die Schweiz

In Europa wird der Dienst vorerst nur in der Schweiz lanciert. Mit Easyjet erreichen Passagiere ab Zürich, Genf oder Basel über 70 Destinationen.

Die Fluggesellschaft Easyjet bringt ihre Dienstleistung Easyjet Holidays ab Juli 2023 in die Schweiz.

In einigen Jahren soll mit Easyjet Holidays zehn Prozent des Gesamtumsatzes erzielt werden.

Die Dienstleistung wurde in Grossbritannien etabliert und wird nun auf die Schweiz ausgeweitet.

Easyjet bietet ab Juli Pauschalreisen an.

Über die Fluggesellschaft Easyjet konnten bisher nur günstige Flüge gebucht werden. Nun feiert das Unternehmen im Sommer mit einer neuen Dienstleistung eine Premiere in Kontinentaleuropa. Ab dann können über Easyjet auch Pauschalreisen gebucht werden.

«Millionen von Passagieren fliegen mit unseren Flugzeugen in die Ferien. Aber unser Anteil an den Hotelbuchungen über unsere Partner war bislang sehr gering», wird Garry Wilson, CEO von Easyjet Holidays, in den Zeitungen der Tamedia zitiert. Es handelt sich dabei um eine Onlinereiseagentur, welche 2019 gegründet wurde und operativ unabhängig von der Fluggesellschaft ist.