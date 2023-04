Romanshorn TG: Einzigartige Mission – 90 Jahre verschollene «Säntis» wird gebergt

Die «Säntis» wurde vor über 130 Jahren in Betrieb gesetzt. Nach 40 Jahren Tätigkeit war das Schiff alt und musste entsorgt werden. Da die Rohstoffe zur Zeit der Weltwirtschaftskrise nur noch wenig Wert waren, suchte man nach einer günstigen Entsorgungsmassnahme. Deshalb wurden damals viele Schiffe versenkt , so auch die «Säntis».

Bergung der «Säntis» als grosse Herausforderung

2013 wurde der Bodensee neu vermessen, dabei entdeckte man das Wrack . Da sich die «Säntis» in 210 Meter Wassertiefe befindet, erweist sich die Bergung als grosse Herausforderung. Nicht nur die Tiefe, sondern auch das Gewicht des Dampfschiffs, erschweren die Bergung. Am Bodensee gibt es keine grossen Bergeschiffe, die für die Hebung eingesetzt werden könnten. Deshalb wurde eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, um verschiedene Bergemethoden zu prüfen. Zwei Techniken erwiesen sich als möglich.

Einzigartigkeit des Projekts

Das Projekt sei einzigartig – eine solche Bergungsmission sei noch nie durchgeführt worden. 90 Jahre lang war das Schiff versunken auf dem Grund des Bodensees. «Heute, am 21. April, wird der Startknopf für die Mission gedrückt», so Paganini. Die Mission ist sehr speziell. «Es ist das älteste Dampfschiff des Bodensees», dies erklärt Paganini an einer Pressekonferenz vom Freitag. Ausserdem ist das Schiff mit einer Drei-Zylinder-Dampfmaschine ausgestattet. «Davon gibt es heute nur noch wenige», so Paganini. Die Titanic verfügte damals ebenfalls über eine solche Dampfmaschine.