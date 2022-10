Halloween-Kostüme 2022: Einzigartige und einfache Kostümideen

Kim Kardashian im Balenciaga-Klebeband

Mit diesem Outfit brachte Kim Kardashian ihre Liebe zu Balenciaga auf ein neues Level. Zur Präsentation der diesjährigen Show der Winter und Sommerkollektion erscheint die Unternehmerin zugeklebt von Kopf bis Fuss in gelbem Balenciaga-Tape. Und auch Sängerin Lizzo zeigte sich bereits im Balenciaga-Klebeband .

Das brauchst du für den Look: Leggings, Rollkragenpulli und Stiefel sind die Basis für den Look. Das Klebeband bastelst du dir aus gelbem Markierungsband und einem wasserfesten Stift. Dann brauchst du nur noch Durchhaltevermögen, wenn es darum geht, den Balenciaga Schriftzug auf mehrere Meter Band zu kritzeln.

Queen Elizabeths Corgi

Das brauchst du für den Look: Als Outfit empfehlen wir einen monochromen Look in Hellbraun und weisse Handschuhe für die Pfötli. Für das passende Make-up kannst du dich von gängigen Tutorials auf Youtube inspirieren lassen.