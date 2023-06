Gino Mäder: Das war die Karriere des Schweizer Radprofis

Erfolge auch auf der Bahn

Bereits in jungen Jahren deutete Mäder sein grosses Potenzial an. Wie im Radsport nicht unüblich lancierte er seine Karriere auf der Bahn, wo er 2014 an der U-23-EM im portugiesischen Sangalhos Silber im Omnium gewann. Im Jahr darauf gewann er in der gleichen Disziplin den Junioren-Schweizermeistertitel. An der U-23-WM in Astana (Kasachstan) fuhr er mit der Schweizer Mannschaft zu Silber in der Verfolgung.