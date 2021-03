Am 12. März 2021 eröffnete in der Stadt Harbin in China das erste Eisbärenhotel der Welt.

Projekt entstand wegen Lücken im chinesischen Tierschutzgesetz

Tierschützer fordern nun die Kunden auf, das Hotel zu boykottieren. « Bleiben Sie diesem Hotel fern, das vom Elend der Tiere profitiert » , heisst es auf Social Media. « Eisbären gehören in die Arktis, nicht in Zoos oder Glaskästen in Aquarien – und schon gar nicht in Hotels » , schreibt Jason Baker, Vizepräsident von Peta Asia, auf Twitter. « Ein Panorama-Gefängnis für Eisbären? Haben wir nichts über Tierquälerei gelernt? », kommentierte ein Nutzer.