In der Antarktis ist ein riesiger Eisberg von der ungefähren Grösse des Kantons Aargau (1400 Quadratkilometer) abgebrochen. Die Eismasse mit einer Fläche von 1270 Quadratkilometern war Teil des 150 Meter dicken Brunt-Schelfeises, wie das Polarforschungsprogramm British Antarctic Survey (BAS) am Freitag mitteilte. Der Eisriese stürzte unweit der britischen Forschungsstation Halley VI ins Meer.

Schon vor rund zehn Jahren hatten Wissenschaftler erste Risse in dem Schelfeis beobachtet. Der «North Rift» genannte Riss ist der dritte grössere Spalt im Eis, der in den letzten Jahren entstand. Im Januar vergrösserte er sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu einem Kilometer pro Tag in Richtung Nordosten. Am Freitagmorgen verbreiterte sich einer der Risse um mehrere hundert Meter, bevor der Eisbrocken schliesslich abbrach.