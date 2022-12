Bormio: Yannick Chabloz stürzt im Training zur Abfahrt

Bereits am Montag forderte die Stelvio im ersten Training ihren Tribut. Matthieu Bailet kam zu Fall und musste mit dem Helikopter abtransportiert werden – die Diagnose gab es am Dienstag. Der Franzose zog sich eine schwere Hirnerschütterung zu. Ebenfalls am Dienstag kam auch ein Schweizer zu Fall. Yannick Chabloz verlor die Kontrolle, hob ab und stürzte unglücklich. Glücklicherweise konnte der 23-Jährige, der im Februar in der Olympia-Kombi ebenfalls stürzte, aber wieder selber aufstehen. Derzeit laufen die medizinischen Untersuchungen.