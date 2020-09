Schuld am Eisverlust ist der Klimawandel, da sind sich Forscher einig. Nach Angaben der geologischen Forschungsanstalt für Dänemark und Grönland, GEUS, hat der Gletscher seit 1999 schon 160 Quadratkilometer Eis verloren (siehe Video oben). Diese Fläche ist zweimal so gross wie der New Yorker Stadtteil Manhattan. Im Verlauf der letzten Jahre hatte sich der Prozess weiter beschleunigt und der Gletscher verlor mehr und mehr an Eis.