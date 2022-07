Trash or Treasure : Eisgekühltes Bier dank Haushaltspapier – der Tiktok-Hack im Test



In unserer Video-Serie «Trash or Treasure?» testen wir die neusten Tiktok-Trends. In der aktuellen Folge versucht Video Producer Sarah mit einem simplen Trick, warmes Bier in kürzester Zeit zu kühlen.