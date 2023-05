Eisheiligen stehen an – gibt es nochmals Frost?

Im Flachland ist mit Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad am Tag und sieben bis neun Grad in der Nacht zu rechnen.

Und auch Statistiken belegen, dass es in fast jedem Jahr mindestens einmal im Mai zu sehr tiefen Temperaturen kommt. Dies geschieht aber nicht häufiger an den Eisheiligen als an anderen Tagen im Mai, was schon der Begründer der modernen Meteorologie, Julius Hann, um 1906 bemerkte.