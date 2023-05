Eishockey: Darum hat WM-Schiri Stefan Hürlimann Binden im Helm

Stefan Hürlimann ist Eishockey-Schiedsrichter und Immobilienverwalter. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Stefan Hürlimann wurde nach seiner Karriere als Eishockey-Spieler sofort Schiedsrichter.

Nun darf der 38-jährige Schweizer erstmals an der Hockey-WM antreten.

Für die kommenden Wochen liegt sein Zweitjob als Immobilienverwalter auf Eis.

15 Jahre lang war Stefan Hürlimann Eishockeyprofi in der Schweiz, dann hängte er seine Aktivkarriere mit 32 Jahren an den Nagel. Vom Eishockey losreissen konnte und wollte sich der gebürtige Einsiedler aber nicht. So startete er sofort eine Karriere als Hockey-Schiedsrichter. Gleichzeitig trat er eine Stelle als Immobilienverwalter an. Auch sechs Jahre später hat der 38-Jährige zwei Jobs – und fährt erstmals als Head-Schiedsrichter an eine Eishockey-WM. Kurz vor der Abreise hat Hürlimann mit 20 Minuten gesprochen.

«Ja, es geht ein Bubentraum in Erfüllung – in einer anderen Rolle halt», sagt Hürlimann. Als Spieler war ihm eine WM-Teilnahme verwehrt geblieben, nun holt er das als Unparteiischer nach. Er will sich als Referee in Riga und Tampere beweisen, er ist einer von nur 16 Head-Schiedsrichtern, die für die WM aufgeboten wurden. «Das ist eine riesige Ehre. Ich kann von den anderen sicher viel für meine weitere Karriere lernen», so Hürlimann.

«Ich konnte nicht mehr»

Die Umstellung vom Spieler zum Unparteiischen ist Hürlimann zum einen leicht gefallen, weil er weiter seiner Leidenschaft Eishockey frönen kann. Zum anderen kam er so richtig auf die Welt, als er das erste Mal ein Spiel arbitrierte. «Spielen war schon anstrengend, aber Schiri sein, wenn du zwei Stunden so konzentriert sein musst …» Der grösste Unterschied zwischen Spieler und Schiri sei, dass der Puls nicht immer hoch und runter gehe wie bei den Shifts, sondern man konstant in Bewegung bleibe, ruhig bleibe und observieren müsse, definiert es Hürlimann.

Er pfeift seit inzwischen zwei Jahren in der National League. Im Gespräch mit 20 Minuten spricht der ehemalige Rapperswil-, Servette- und Olten-Profi auch aus dem Nähkästchen, was die Arbeit als Schiri betrifft. So sagt er mit einem Lachen: «Als Schiri kannst du nicht jederzeit deinen Schweiss abwischen, darum kleben wir uns Binden in den Helm, damit der Schweiss nicht in die Augen tropft. Bei mir mit einer Glatze läuft der Schweiss nur so runter.»

Beide Jobs sind erfüllend

Hürlimann reiste am Montag nach Riga – nun muss sein Job als Immobilienverwalter also zurückstehen. Er arbeitet in beiden Berufen in einem 50-Prozent-Pensum. Da er im Büro im Stundenlohn angestellt ist, macht er in den kommenden Wochen Minusstunden, die er aber im Sommer wieder problemlos kompensieren kann.

Hürlimann gefallen beide Jobs, er könnte sich nicht für den einen oder anderen entscheiden, sofern er das müsste. «Auf dem Eis sind es die Leidenschaft und die Herausforderung, die mich reizen. Der andere Job gibt mir den Ausgleich vom Stress bei den Matches, beides ist erfüllend. Als Immobilienverwalter redet mir niemand rein und es ist sehr abwechslungsreich.»

Für Hürlimann wird im Schiedsrichter-Dasein Fairness grossgeschrieben, es ist das A und O. «Diesen Trieb habe ich schon als Kind gehabt. Ein Spiel muss fair sein, das ist der höchste Anspruch, den man als Schiri hat.» Dieser Grundsatz ist dem im Kanton Solothurn lebenden Hürlimann auch im Bezug auf die Erziehung seines 13-jährigen Sohnes wichtig. Dieser habe auch einmal Eishockey ausprobiert, was ihm aber nicht gefallen habe. «Wichtig ist mir, dass er etwas macht. Er erinnert mich ganz an mich», so Hürlimann.

Er musste sich als Unparteiischer auch schon einige unschöne Worte anhören lassen – sowohl von Spielern als auch von Fans. Wenn ein Spieler das mache, suche er das Gespräch. «Fans sind da extremer, werfen einem Bier an. Das macht man im Privaten auch nicht. Das hat mit Respekt zu tun.» An der WM werden die Emotionen der Fans wohl nicht so hochkochen, ansonsten bekäme Hürlimanns Bubentraum einen faden Beigeschmack.

