Eishockey: Der EHC Biel besiegt Genf-Servette in der Verlängerung

Während die Genfer bereits zum vierten Mal in diesen Playoffs in die Verlängerung müssen, erleben die Bieler heute eine Premiere. Sollten die Bieler aber die Verlängerung zu ihren Gunsten entscheiden können, so dürfte dies wohl ein grosser Schritt in Richtung erster Meistertitel seit der Einführung der Playoffs sein. Man darf gespannt sein, welche der beiden Equipen über mehr Energiereserven verfügen.